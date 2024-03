Torwart Nils Hübscher überrascht gegen den HBC mit einem Blitz-Comeback. Am Sonntag kommt es vor dem Abstiegshit in der Oberliga zum Rückspiel.

wittenberg/MZ. - Das wird für alle Handball-Fans ein Super-Sonntag in der Wittenberger Stadthalle: Im Mittelpunkt steht der Abstiegskampf in der Mitteldeutschen Oberliga. Mit Einheit Plauen kommt – Anwurf ist um 17 Uhr – ein Aufsteiger, der in Sachen Klassenerhalt auch nicht ganz sorgenfrei ist. „Das ist eine gute Mannschaft, die sich vor der Saison verstärkt hat“, sagt Marco Hüls, der Trainer vom Gastgeber SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz.

Hüls: unbändiger Kampfgeist

Im Hinspiel – und das ist eine der ganz wenigen Partien – ist die Sieben aus der Lutherstadt chancenlos und verliert 24:30. Allerdings ist die Situation jetzt eine ganz anderes. „Wir haben erstmals drei Spiele in Folge gewonnen“, so Hüls. Und in Apolda – das ist der aktuell große Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt – wird der Erfolg in der Vorwoche durch Nervenstärke noch aus dem Feuer gerissen. „Die Mannschaft hat nie aufgegeben und sich für ihren unbändigen Kampfgeist letztlich verdient belohnt. Jetzt heißt es aber, wieder den Focus auf das nächste Spiel zu legen“, so Hüls. Und mit dieser Erfolgseuphorie und dem Schwung soll auch die nächste große Herausforderung erfolgreich gemeistert werden. Und die Grün-Weißen schauen auch auf das Ergebnis des zweiten Abstiegskracher des Wochenendes. Bereits am Samstag spielt Glauchau gegen Apolda. „Ich hoffe, dass Glauchau gewinnt“, sagt Hüls. Damit ist klar: Grün-Weiß will unbedingt Rang zwölf – der Platz kann zum Klassenerhalt reichen – absichern. Den Rang strebt auch Apolda an. Und so würde ein Erfolg der Thüringer – und das ist der große Nachteil der vom Verein bevorzugten Sonntags-Termine – Grün-Weiß enorm unter Druck setzen.

Allerdings ist für die Gastgeber auch rein rechnerisch noch Rang elf – nur dann ist der Klassenerhalt wirklich aus eigener Kraft gesichert – möglich. „Das ist kaum realistisch“, sagt Hüls. Der Rückstand zu Glauchau beträgt sieben und zu Plauen acht Zähler. Und so bringt ein Erfolg mit sieben Toren – im Handball zählen bei Punktgleichheit die direkten Vergleiche – gegen Plauen praktisch einen Bonuspunkt im Kampf um den Klassenerhalt. Allerdings glaubt niemand an die Möglichkeit eines so klaren Sieges. Personell bessert sich die Situation. Fehlen wird verletzungsbedingt Krzystof Bielec. Der Pole ist laut Hüls frühestens nach Ostern wieder einsatzbereit.

Auch Plauen hat in der Vorwoche einen wichtigen Erfolg errungen und für Furore gesorgt. Bezwungen wird immerhin mit Bad Blankenburg der Tabellendritte. 23:18 siegen die Sachsen sensationell. „Es war die gewünschte und erhoffte gute Teamleistung. Jeder Spieler hat dazu beigetragen. Wir haben bewiesen, dass man auch einen großen Gegner schlagen kann. Alles überragend war natürlich unsere Defensivleistung mit einem starken Torhüter, der immer da war, wenn er gebraucht wurde. Unsere Dominanz in der Abwehr war am auffälligsten beim Überzahlspiel der Gäste. Selbst da fanden die keine Lösung, unsere Defensive zu überwinden“, so Plauens Trainer Jan Richter.

Und schon das Vorspiel – Anwurf ist um 14.30 Uhr – verspricht viel Spannung. Die Reserve der Grün-Weißen empfängt in der Anhalt-Liga den HBC Wittenberg. Das Hinspiel gewinnt in einer fast voll besetzten Hütte der HBC mit 25:23. „Wir wollen und müssen gewinnen für unser Saisonziel, die bestmögliche Medaille zu holen. Wir wissen aber nicht, mit welchem Personal die Grün-Weißen auflaufen. Schon die normale Zweite kann uns das Leben schwer machen“, sagt HBC-Trainer Jens Bertuleit. „Ich freue mich auf das Spiel. Wir wollen gut aussehen und mit Pluspunkten aus der Partie gehen. Es ist ein Derby zweier ortsansässiger Teams. Es wird aber immer etwas zu hoch gepusht“, so SV-Trainer Jürgen Rettel.

Tabellenführer in Coswig

Der Tabellenführer Jessen tritt am Samstag ab 16 Uhr beim Letzten an. Das ist die Coswiger Reserve. „Die Vorgaben sind dieselben wie beim letzten Mal“, gibt Jessens Trainer Matthias Bannert einen kleinen Einblick in seine Pläne. Er will mit seiner Mannschaft den Gegner keinesfalls unterschätzen und weiß auch, dass besonders vor heimischer Kulisse jede Mannschaft aus der Liga schwierig zu bespielen ist. Das bekam auch der Rivale um den Aufstieg HBC Wittenberg mit, als sie überraschend mit 31:33 in Coswig verloren.

Weiter spielen in der Anhalt-Liga Radis II - Holzdorf (Sa., 15 Uhr) und bei den Frauen: Coswig - Gräfenhainichen II (Sa., 14 Uhr), Kühnau III - Holzdorf (Sa., 18 Uhr) und Raguhn - HBC (So., 15 Uhr).