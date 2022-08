Der Spielmacher-Wechsel

Wittenberg/MZ - Das kann noch richtig für Zündstoff sorgen! Der Radiser Spielmacher Marco Hüls soll in der neuen Saison die Regie beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz auf dem Parkett übernehmen. „Dafür wurde ich geholt“, sagt der Neue. Spätestens beim Aufeinandertreffen beider Teams in der Sachsen-Anhalt-Liga der Männer gibt es ein Wiedersehen. „Derbys sind etwas für die Außen, für die Fans“, sagt Hüls. Beide Vereine würden sich akzeptieren und respektieren, ist sich der 32-Jährige sicher. Er hat schon so ein Prestigeduell mit Radis in der Stadthalle gespielt. „Wir haben verloren“, erinnert er sich an das Punktspiel.