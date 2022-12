Der neue Heimatkalender ist da

Der Wittenberger Verleger Mario Dittrich stellt den Heimatkalender für 2023 vor. Was drin ist und wer es (noch) nicht hinein geschafft hat.

Seit über 20 Jahren gibt Mario Dittrich in Wittenberg den Heimatkalender heraus. Jetzt liegt die Ausgabe für 2023 vor.

Wittenberg/MZ - Bis eben noch war es ruhig, doch plötzlich schrillen die Telefone. Anrufer erkundigen sich nach Büchern, was nahe liegt, schließlich haben sie die Nummer des Drei Kastanien Verlags in Wittenberg gewählt. Das Interesse bei manchem gilt ganz aktuell wohl dem Heimatkalender 2023. Mario Dittrich, Herausgeber und Verlagschef, spricht mit einem Herrn in Chemnitz, ein alter Wittenberger, wie er sagt, der schon sehr auf sein Exemplar wartet.