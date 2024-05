Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Noch, sagt Patrick Pusch, hat keiner gewitzelt. Gemeinsam mit Fabian Hoese will der Wittenberger bei den Deutschen Rallyemeisterschaften auf das Podest fahren. Bei den ersten beiden Events landet das Duo jeweils auf den vierten Platz. Und auch in der Gesamtwertung ist es Rang vier. „Es fängt ja alles erst an“, sieht Pusch keinen Grund zur Panik oder stellt das große Ziel in Frage. Zumal der Rückstand zum Rang zwei gerade mal fünf Punkte betragen.