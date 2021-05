Der Computer ändert das Datum

Dessau/Oranienbaum-Wörlitz - Der Mann ist ganz gewiss kein Frischling im Richter-Dienst. Seit Mitte der 1990er Jahre trägt Johannes Becker die Robe. „Aber das hatte ich noch nie“, gab er jetzt zu. Ein „juristisch formales Problem“ hat dafür gesorgt, dass der Berufungsprozess gegen einen 52-Jährigen aus Oranienbaum-Wörlitz ausgesetzt wurde.

Erst in zweiter Instanz

„Das ist eben so. Denn es geht natürlich nicht, dass man sagt: Augen zu und durch“, lautete der Kommentar des Vorsitzenden Richters der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau, bevor er sich zur Corona-Schutzimpfung verabschiedete. Das Problem ist - „kurioserweise“, wie Becker fand - erst in der zweiten Instanz bemerkt worden.

Die Tat - Fahren ohne Fahrerlaubnis - trug sich mutmaßlich am 14. Mai 2020 auf einer Landesstraße bei Zörbig (Anhalt-Bitterfeld) zu. Strafbefehl und Anzeige nennen indes den 15. Mai 2020. „Das ist das Entscheidende“, merkte Oberstaatsanwalt Hermann Josef Gerhards an. „Er ist nicht gefahren an dem Tag, der in dem Dokument steht, auf das sich die Anklage bezieht.“

Es sei zu viel Verlass „auf den Kollegen Computer“ gewesen, sagte Johannes Becker noch. Zwar versicherte die Polizistin, dass die Verkehrskontrolle bereits am 14. Mai stattfand. Aufgrund von Recherchen zur Sache sei die Anzeige aber erst einen Tag später geschrieben worden. Nach einem Drücken auf die Enter-Taste habe der PC gemeint, der 15. Mai sei identisch mit dem Tattag. Die unterschiedlichen Datumsangaben fielen dann selbst dem zuständigen Amtsgericht in Bitterfeld nicht auf.

Das hatte dem Oranienbaum-Wörlitzer mithin eine Geldstrafe von 800 Euro auferlegt. Gerhards zufolge ist es nicht ausgeschlossen, dass dieses Verfahren am Ende eingestellt wird. Denn dem 52-Jährigen blüht vorm Amtsgericht Zerbst noch ein weiterer Prozess. Da stehen satte 1.600 Euro zur Debatte. Ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - am 23. Dezember 2020 auf der B 184 zwischen Jütrichau und Zerbst.

Die 4. Strafkammer folgte schließlich der Anregung des Oberstaatsanwalts, das eigene Verfahren auszusetzen, um abzuwarten, wie in Zerbst entschieden wird. „Denn hier wie dort“, postulierte Gerhards, „geht es um die gleiche Rechtsfrage.“ Das Gericht müsse nämlich sagen, ob der in Tschechien ausgestellte Führerschein, den der Angeklagte den jeweiligen Polizisten vorlegte, überhaupt noch gültig war.

Dokument abgelaufen?

Eine Frage, die Gerhards für seine Person mit einem klaren Nein beantwortete. Das Dokument sei am 12. April 2020 „zeitlich abgelaufen“ gewesen. Anders sah das der Angeklagte: Wegen der Corona-Pandemie und der Lockdown-Regelungen, die Fahrten nach Tschechien verhinderten, habe sich der Führerschein „automatisch verlängert“. Zu dem Thema habe er sich auch im Internet belesen.

Für den Anklagevertreter nicht unbedingt ein tragfähiges Argument. „Im Netz“, so Gerhards, „laufen viele Scharlatane herum.“ Im Übrigen vertrete er die Ansicht, dass das hiesige Rechtssystem ad absurdum geführt werde, wenn jemand nach dem Entzug einer deutschen Fahrerlaubnis weiter mit einem ausländischen Dokument herumfahre. „Ich denke, dass Sie bislang viel Glück hatten, in so wenige Kontrollen geraten zu sein.“ (mz)