Nur 56 Prozent der normalen Niederschlagsmenge August immer häufiger sehr warm

Der Monat August war im Kreis Wittenberg weniger trocken als im Landesschnitt. Auffällig ist die Häufung sehr warmer Augustmonate in den vergangenen Jahren. Was am Wetter noch auffällig war.