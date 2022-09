Der August ist immer häufiger sehr warm - Der Blick auf das Wetter im letzten Sommermonat im Kreis Wittenberg

Jessen/Wittenberg/MZ - Es scheint fast so, als müssten sich die Wittenberger langsam an südwestdeutsche Verhältnisse gewöhnen. Bei einer Monatsmitteltemperatur von 21,2°C lag der August 2022 in Wittenberg stolze 3,6 Grad über dem 30-jährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990, für 1991 bis 2020 beläuft sich der Überschuss auf 1,9 Grad. Die Beobachtungsergebnisse in Mühlanger, Pretzsch und Annaburg bringen etwas geringere positive Abweichungen. Aber ob die Differenz von 0,4 Grad dem Wohlbefinden mehr entgegenkommt?