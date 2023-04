wittenberg/MZ - Es gibt viel Wichtigeres als Fußball. Und so steht eine Personalie am Samstag im Fokus der Landesklasse. Torjäger Ivan Lavrow ist gesund und wohlbehalten zurück in Annaburg. Der 24-Jährige hat vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine in sieben Spielen fünf Mal getroffen. „Ein guter Schnitt“, sagt Mannschaftsleiter Sven Schuschke, der den Kicker nach der Busfahrt von Odessa am Freitag in Berlin abgeholt hat. „Die erste Frage war, ob er am Samstag spielen darf.“ Ja, er wird in dem Schlüsselspiel im Kampf um den Klassenerhalt aufgestellt und trifft auf Anhieb. Das Comeback-Tor fällt nach dem Wechsel und bringt in Zschornewitz die Führung für die Gäste (48.). Die Platzherren vom SV Golpa können ebenfalls durch einen Neuen ausgleichen. Simon Thiecke, der in der Winterpause von Dessau 05 an den Pöplitzer Weg gewechselt ist, trifft mit seinem schon fünften Saisontor zum 1:1-Endstand (67.). „Das Ergebnis geht in Ordnung“, so Schuschke.

