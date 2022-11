Denkmal in Schmiedeberg aus dem Schatten geholt

Wohltätigkeitsverein Bad Schmiedeberg kümmert sich um ein weiteres Denkmal. Sanierung rundet die Umfeldgestaltung am Schwanenteich ab.

Der Vorstand des Vereins begutachtet die Sanierungsarbeiten am Soldatendenkmal: Ernst-Albrecht Giese, Schatzmeister, Detlef Linsner (Mitte), stellv. Vereinsvorsitzender und Vereinschef Stefan Dammhayn (r.).

Bad Schmiedeberg/MZ - Das Denkmal am Schwanenteich in Bad Schmiedeberg, das an Gefallene des ersten Weltkriegs erinnert, hat lange Jahre ein Schattendasein geführt. Durch den Bewuchs, sagt Kurdirektor Deddo Lehmann, sei es kaum mehr zu sehen gewesen. „Man hat es kaum wahrgenommen.“