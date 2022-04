Demo und Kundgebung zum 1. Mai in Wittenberg geplant

Ein Demonstrationszug und eine Kundgebung sind am Tag der Arbeit in der Lutherstadt geplant.

Wittenberg/MZ - Mit zwei Aktionen will der Gewerkschaftsbund am Sonntag in Wittenberg auf den 1. Mai aufmerksam machen. Zum einen ist um 10 Uhr eine Demonstration der DGB-Jugend vom Bahnhof zum Marktplatz geplant, die auf dem Bahnhofsvorplatz startet.

Um 11 Uhr schließt sich auf dem Wittenberger Marktplatz eine Kundgebung an. Es soll eine Ansprache zum Tag der Arbeit geben, für die mit Angelika Kelsch die DGB-Kreisvorsitzende angekündigt ist, und eine Diskussionsrunde mit Jugendvertretern der Parteien. Der Tag steht unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten! Das ist unser Motto, das ist unser Auftrag!“.