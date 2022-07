Dem Landkreis fehlt Personal

Wegen nicht planbarer Aufgaben leisten die Mitarbeiter erhebliche Überstunden. Was bedeutet das für die Bürgerinnen und Bürger?

Wittenberg/MZ - Die Herausforderungen des Fachkräftemangels spielen in vielen Bereichen der freien Wirtschaft eine größer werdende Rolle. Aber auch innerhalb der Verwaltungen von Städten und Landkreisen in Sachsen-Anhalt ist immer öfter unter anderem auch im Zusammenhang mit der andauernden Führerscheinumstellung von fehlendem Personal die Rede (die MZ berichtete). Wie sieht es in der Wittenberger Landkreisverwaltung aus? Das Gespräch mit Landrat Christian Tylsch (CDU) führte unser Redakteur Andreas Hübner.