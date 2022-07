Werther Lohse und André Jolig von der Band „Lift“ sind im August zusammen mit einstigen Kruzianern in Wittenbergs Stadtkirche zu erleben. Wie das Programm aussehen soll.

„Lift“ kommt mit ehemaligen Sängern des Dresdener Kreuzchors nach Wittenberg, hier im Bild (von links): Lucas Reis, André Jolig, Moritz Schlenstedt, Werther Lohse, Joan Vincent Hoppe und Alexander Deke. Am 7. August sind sie in der Stadtkirche mit dem Projekt „Am Abend mancher Tage“ zu erleben.

Wittenberg/MZ - „Am Abend mancher Tage / Da stimmt die Welt nicht mehr / Irgendetwas ist zerbrochen, wiegt so schwer.“ Was sich liest wie ein Kommentar zum Hier und Jetzt, ist der Einstieg in ein Lied der Band „Lift“ von 1979.