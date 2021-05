Das Wichtigste zur Wahl am 6. Juni

In weniger als einem Monat sind die Menschen im Kreis aufgerufen, drei Kreuze zu machen. Was Wähler für den Tag der Entscheidung wissen müssen.

Wittenberg

In knapp einem Monat steht Sachsen-Anhalt und besonders dem Landkreis Wittenberg der politisch wichtigste Tag des Jahres bevor. Am 6. Juni wird nicht nur ein neuer Landtag, sondern auch ein neuer Landrat gewählt. Drei Kreuze können die Wähler maximal machen: eines für ihren Landrat, eines für ihren Landtags-Direktkandidaten und eines für die Liste ihrer Wunsch-Partei.

Die Doppelwahl findet unter Corona-Bedingungen statt, was für die Organisatoren, aber auch für Wähler einige Änderungen bedeutet. Zu den Wahlen an sich gibt es ohnehin immer Fragen: Wie war das noch mal mit dem Mindestalter? In welchem Wahlkreis wohne ich überhaupt und wann kommen die Wahlunterlagen? Die MZ gibt einen Überblick. So geht’s gut informiert in die heiße Phase des Wahlkampfes.

Wahlkreis 27 (Grafik: MZ/Büttner)

Wer steht zur Wahl? Im Rennen um die Spitze der Kreisverwaltung haben bislang zehn Bewerber eine Kandidatur angekündigt. Laut Kreiswahlbüro hatten am Freitag noch nicht alle die erforderlichen Unterlagen beigebracht, theoretisch können auch weitere bis zum 10. Mai, wenn die Anmeldefrist endet, hinzukommen. Bislang fest im Rennen sind Sven Paul (SPD), Christian Tylsch (CDU), Norman Sehmisch (FDP), Mike Reiß (Freie Wähler), Frank Luczak (AfD) sowie die Einzelbewerber Holger Zubke, Matthias Felix und Heike Dorczok.

Unabhängig vom Wohnort haben alle Wittenberger dieselben Landratskandidaten zur Auswahl. Das ist bei der Landtagswahl anders, da der Kreis zwischen den Wahlkreisen 24, 25 und 27 aufgeteilt ist (siehe Karten). In den Wahlbenachrichtigungen ist vermerkt, in welchem Wahlkreis man wohnt und wählt.

Wahlkreis 25 (Grafik: MZ/Büttner)

Im Wahlkreis 24, der die Lutherstadt und Zahna-Elster sowie den Norden des Landkreises abdeckt, stehen Direktkandidaten von SPD, CDU, Grünen, Linken, AfD und Freien Wählern sowie ein Einzelbewerber zur Wahl. Im Nachbarwahlkreis 25, der von Gräfenhainichen bis nach Jessen reicht, werden die genannten sechs Parteien ebenfalls einen Kandidaten stellen.

Im Wahlkreis 27, der unter anderem Roßlau umfasst und bis nach Coswig reicht, treten ebenfalls die genannten sechs Parteien und dazu die FDP mit Direktkandidaten an. Die MZ wird bis zur Wahl sowohl Landrats- als auch Direktkandidaten für den Landtag ausführlich in Porträts und auf thematischen Frage-Antwort-Seiten vorstellen.

Wie kann ich wählen? Trotz der Pandemie ist sowohl eine Brief- als auch eine klassische Urnenwahl möglich. Welches Wahllokal das richtige ist, ist ebenfalls auf den Benachrichtigungen vermerkt. Mit Hilfe dieser Benachrichtigung können auch die Briefwahlunterlagen angefordert werden. Bis zum 16. Mai sollen alle Bewohner des Landkreises eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, heißt es aus dem Kreiswahlbüro. Es wird auch daran erinnert, dass die Kommunen für die Wahl verantwortlich sind. Wer also keine Benachrichtigung erhalten hat oder eine Briefwahl beantragen möchte, muss sich an die jeweilige Stadt, nicht an die Kreisverwaltung wenden.

Zur Landratswahl berechtigt sind im Kreis 109.893 Personen, für die Landtagswahl sind es allein in den beiden Wahlkreisen 24 und 25 88.000 Menschen. Wahlberechtigt für die Abstimmung über den Landrat ist übrigens jeder Staatsbürger der EU, der mindestens 16 Jahre alt ist und seit drei Monaten im Kreis lebt. Für die Landtagswahl müssen Wähler Deutsche und mindestens 18 Jahre alt sein sowie seit drei Monaten in Sachsen-Anhalt leben.

Wahlkreis 24 (Grafik: MZ/Büttner)

Welche Corona-Regeln gelten? Über 1.000 Wahlhelfer sind am 6. Juni nicht nur dafür zuständig, den reibungslosen Ablauf der Wahl zu sichern und die Ergebnisse auszuzählen, sondern auch auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten. Die ähneln den Vorgaben, die seit Monaten in der Öffentlichkeit gelten: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, medizinische (!) Maske tragen.

Am Wahltag wird darauf geachtet, dass sich nicht mehr Wähler im Wahllokal aufhalten als Wahlkabinen vorhanden sind. Wahlbeobachtern wird ein Freiraum zugewiesen, an dem sie genug Abstand halten und die Wahl beobachten können. Es wird Desinfektionsspender und Plexiglasscheiben zum Schutz vor dem Virus geben.

Wichtig: Wähler müssen ihren eigenen Stift mitbringen, worauf in der Benachrichtigung hingewiesen wird. Nur für Ausnahmefälle wird eine Notreserve an Einmal-Kugelschreibern oder desinfizierten Stiften vorgehalten.

Wann ist mit Ergebnissen zu rechnen? Erste Wahlergebnisse werden auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht. Beginn ist nach Wahlschluss um 18 Uhr. Welche Stimmzettel zuerst ausgezählt werden, ist bislang nicht bekannt. (mz)