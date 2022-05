Das sagen Anwohner und Ersthelfer zu der Schreckenstat in Pretzsch

Am Ort des Geschehens, dem Friedhof in Pretzsch, deutet nichts mehr auf die schlimmen Ereignisse vom Mittwoch hin.

Pretzsch - „Wäre ich nicht gerade da gewesen, hätte der Täter die Frau elendig verbrennen lassen“, sagt der Ersthelfer, der ihr vermutlich das Leben gerettet hat. Am Mittwochnachmittag war der Helfer, der namentlich nicht genannt werden möchte, auf dem Pretzscher Friedhof am Grab seiner Mutter, als er Schreie hörte. Er sah noch, wie ein Mann eine Glasflasche öffnete, die Frau am Rücken mit der Flüssigkeit überschüttete und sie Sekunden später in Flammen stand.