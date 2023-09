Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Um die berühmte Stegreifrede von Johann Hinrich Wichern auf dem Kirchentag in Wittenberg am 22. September 1848 ranken sich nach Auskunft von Gabriele Metzner Legenden, eine geht so: Wichern habe erklärt, er würde nur nach Wittenberg reisen, wenn er dort auch sprechen darf. Schließlich hätte er in Hamburg genug zu tun. In der Hansestadt kümmerte sich der Theologe und Sozialpädagoge unter anderem um Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen. Nun stellte er, wie es Werner Weinholt formuliert, in der Schlosskirche Wittenberg die soziale Frage in den Staat.