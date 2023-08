Spezialisten von MAN-Truck bilden Führungskräfte in Fragen der Elektromobilität weiter. Was tun, wenn ein Akku brennt.

Das müssen Feuerwehrleute abarbeiten, wenn ein Elekroauto in Flammen aufgeht

Die Kameraden machen sich am bereitstehenden Elektrotransporter ein Bild vom Aufbau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kemberg/MZ - Die Bilder sind erschreckend und verstörend. Tagelang brennt ein Schiff in der Nordsee. Der Auslöser dieser Katastrophe könnte ein Elektroauto gewesen sein, dessen Batterie sich entzündet hat. Aber es häufen sich auch die Meldungen von brennenden E-Autos auf den Straßen dieser Welt. Da stellt sich die Frage, was ist zu tun? Als erstes wird die Feuerwehr gerufen. Doch auch die Kameraden stehen in einem solchen Fall vor einer neuen Herausforderung.