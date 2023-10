Romy Täsch und Norman Dams mit den jüngsten von drei Kindern und dem Familienhund: Am 12. August brannte in Hohenlubast der Dachstuhl ihres Hauses. Die Familie lebt jetzt bei nahen Angehörigen in Gräfenhainichen und hofft auf einen baldigen Wiederaufbau ihres eigenen Zuhauses.

(Foto: Corinna Nitz)