Das Lachen üben in einem Seminar in Wittenberg

Wittenberg - Wittenbergs Kreisvolkshochschule setzt - notgedrungen angesichts der pandemiebedingten Einschränkungen - zunehmend auf Online-Seminare. Eines startete wie berichtet Ende März. Es geht um psychische Widerstandskraft, auch Resilienz genannt. Dieses Thema ist nach den Worten von Fachbereichsleiterin Irka Schmidt in Coronazeiten aktueller denn je. Der Beweis: Das Seminar sei ausgebucht.

Bereits angekündigt wurden für das Herbstsemester überdies Kurse, in denen sich Interessenten mit der so genannten Gelotologie, der Wissenschaft des Lachens, beschäftigen können. Auch hiermit werde ein in Pandemiezeiten sehr passendes Thema aufgegriffen. Es soll nun bereits vorfristig als Online-Seminar, interaktiv und live, ins Programm aufgenommen werden erklärt die Fachbereichsleiterin.

Oscar Pixner, zertifizierter Businesscoach, der auch am Resilienzseminar beteiligt ist, begleitet die Teilnehmer in die Welt der Wissenschaft des Lachens, die sich insbesondere mit den körperlichen und psychischen Aspekten des Lachens beschäftigt.

Warum lachen Menschen so gerne? Und warum tut es so gut? Lachen sei eine Urkraft und ein Zeichen seelischer Gesundheit, heißt es. Wer glaubt, dass es sich beim Lachen um eine kindliche Begleiterscheinung handele, die mit zunehmendem Alter verschwindet, der irre. Lachen ist bei weitem mehr als so manche Person ahnt, heißt es in der Ankündigung. Ein Beweis sei schon der altbewährte Spruch: „Lachen ist die beste Medizin!“

In dem dreistündigen interaktiven Webseminar erfahren die Teilnehmer, warum Lachen körperlich und seelisch gesund hält und wie es Menschen gelingt, durch Lachen und die dahinterliegenden Denkmuster fröhlich, gesund und munter zu bleiben. Übungen und ein aktiver Gedankenaustausch sollen die Erkenntnisse festigen mit dem Ziel, sie in das tägliche Leben einzubauen.

Wer Lust auf das Lachseminar hat, der kann sich anmelden, teilt die Wittenberger Kreisvolkshochschule mit. Am Freitag, 28. Mai, findet dieses Seminar online in der Zeit von 16.30 bis 19.30 Uhr statt. Das Kursentgelt beträgt 19,20 Euro.

Weitere Auskünfte erteilt Fachbereichsleiterin Irka Schmidt unter Tel: 03491 418124. (mz/Marcel Duclaud)