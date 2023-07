Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - Das Büro von Andrea Kaps liegt etwas versteckt in der Kelleretage der Medina Betriebsstätte in Coswig in der Berliner Straße. Das sei aber nur nebensächlich. „Unser Arbeitsplatz ist bei den Klienten zu Hause und ein bisschen auch im Auto“, sagt sie launig. Andrea Kaps fungiert seit Beginn dieses Jahres als Pflegedienstleiterin der Coswiger Pflegedienst GmbH ASD (Ambulante Soziale Dienstleistung).