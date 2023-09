Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Caroline Hildebrand sorgt am Mittwochabend für Begeisterung bei den Männern in Elster. Die Kapitänin vom Regionalligisten Magdeburger FFC ist bei der Auslosung für einen Knüller verantwortlich. Eintracht Elster trifft am 14. Oktober ab 14 auf den Regionalliga-Absteiger Halberstadt. „Ein attraktives Los“, so Eintracht-Trainer Sven Schreiter, der eine solche Konstellation noch gar nicht kennt. „In meinem langen Trainerleben habe ich als Landesligist gegen Verbandsligisten gespielt. Es war immer knapp“, erzählt er.