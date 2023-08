Lokalrivalen unter sich in der Lutherstadt

Es ging beim Derby am Donnerstagabend richtig zur Sache. Hier packt der Radiser Kapitän Eugen Johannes (re.) zu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Marco Hüls ist sich schon vor dem Anpfiff sicher: „Wir sind auf gutem Weg“, sagt der Handball-Trainer vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. 60 Minuten später steht am Donnerstagabend ein 31:18-Erfolg im Testspiel in der Stadthalle gegen Radis an der Anzeigentafel.