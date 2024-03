Hobby-Wetterfrosch Achim Kuhn schaut sich im Wetterrückblick den Februar des neuen Jahres an. Der war in vieler Hinsicht außergewöhnlich – zu warm, sehr nass und wenig Sonne.

Wittenberg/MZ. - Ein wahrlich bemerkenswerter Monat ist dieser Februar gewesen: viel zu warm, sehr nass und wenig sonnig. Das zeigen die Messwerte der Hobby-Wetterfrösche des Landkreises.

Bei einer Monatsmitteltemperatur von 7 °C im gesamten Landkreis Wittenberg (Messstellen in Wittenberg 7,0°C, Mühlanger 6,9°C, Pretzsch 7,2°C, Annaburg 7,0°C und Jessen 7,1 °C) lag die Abweichung 6,8 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990, für den Zeitraum 1991 bis 2020 waren es 5,2 Grad. Ohne Zweifel die bisher höchste Mitteltemperatur für einen Februar seit 1881, dem Beginn flächendeckender Beobachtungen deutschlandweit. In einer seit 1766 bestehenden Berliner Reihe wird für den Februar 1767 und 1869 eine Monatsmitteltemperatur von 5,5°C angeführt, im Jahr 1925 kam der Februar auf 5,3 °C. Um gleich bei Extremen zu bleiben: Der Februar 1929 war mit -11,3°C, der Februar 1956 war mit -10,7 °C auch nicht zu verachten, wohlgemerkt: Monatsmitteltemperaturen…

Keine Eistage

Das Mittlere Maximum des Februars 2024 lag bei 10 bis 11 Grad im Landkreis, das langjährige Mittel brachte es auf 3,6 Grad. Eistage sind ausgeblieben, vier bis sieben Tage mit Frost in zwei Meter über Grund wurden gezählt, das waren 15 bis elf weniger, als laut Statistik zu erwarten sind. Das Mittlere Minimum der Lufttemperatur betrug zwischen 1961 und 1990 minus 2,4 Grad, in diesem Februar gab es 3,7 Grad. Dafür ist die bisher höchste Temperatur von 17,6 °C im Februar 1990 in diesem Jahr um ganze 2 Grad unterboten worden. 2002 wurden 16,9 °C erreicht. Ausgerechnet der letzte Tag des Monats – der Schalttag – brachte dem Landkreis die kälteste Nacht, bis auf minus 2,6 °C ging das Thermometer in Pretzsch. Eine alte Bauernregel wünschte, dass der Februar wie ein Wolf kommen und wie ein Lamm gehen möge…

Niederschlagsmengen im Februar im Kreis Wittenberg. (Quelle: Achim Kuhn/Grafik: MRM/Bütner)

So kapriziös wie die Temperaturen verhielt sich auch das Niederschlagsgeschehen. 19 Tage mit messbarem Niederschlag gab es zwischen Flämingrand und Dübener Heide, ein Plus von nur vier Tagen, aber die Summe hatte es in sich. Im Flächenmittel des Landkreises sind nach 23 Meldungen 70 Liter auf den Quadratmeter gefallen, das entspricht 213 Prozent der langjährigen Summe von 1961 bis 1990 für den Februar. Die höchsten Monatssummen gab es – wie gehabt – im Fläming (Stackelitz) und in der Heide (Ateritz, Schmiedeberg) mit 83 bis 86 l/m²; im Flachland wurden Abtsdorf, Pratau, Eutzsch und Pretzsch mit Regenmengen von 69 bis 73 l/m² bedacht. Die höchsten Tagessummen zwischen 12 und 14 l/m² fielen am 4., 8. und 11. Februar.

Etwas Schnee

In der ersten und mittleren Dekade des Monats gab es 17 Tage (!) messbaren Niederschlag; am 8. Februar wurde in Ateritz Schnee im Regen beobachtet. Die klimatische Wasserbilanz des Monats ergab ein Plus von fast 48 mm, die Böden lagen zum Monatsende bis 60 cm Tiefe bei einer nutzbaren Feldkapazität von 90 bis 110 Prozent.

Negativ war die Sonnenscheinbilanz. Der Februar begann unter Tiefdruckeinfluss, weite Teile des Monats waren durch diesen geprägt. In der ersten Dekade gab es nur fünf Tage mit Sonnenschein und acht Stunden; die zweite Dekade brachte neun Tage mit Sonne und 13 Stunden. Vom 21. bis 29. zeigte sich jeden Tag die Sonne und kam auf 32 Stunden. Knapp 54 Stunden für Wittenberg. Das sind und bleiben nur 77 Prozent vom langjährigen Mittel.

Die Entwicklung der Pflanzen beschleunigte sich durch die sehr milde Witterung, die Agrarmeteorologen konstatierten einen Vorsprung von drei bis vier Wochen, zum Monatsende war der Erstfrühling eingetreten.