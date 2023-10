Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kemberg/MZ. - Viele Kinder können aus den verschiedensten Gründen nicht mehr in den Urlaub fahren. Seit 18 Jahren organisieren deshalb Vera Zech und das Team des Vereins „Kinderland Sorglos“ eine Ferienfreizeit am „KiEZ Friedrichsee“ für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Wenn das Wetter es zulässt, sind die Kinder den ganzen Tag draußen an der frischen Luft und fühlen sich dabei am Friedrichsee richtig wohl. Eines der Highlights im Herbst ist dabei das Bäumepflanzen.