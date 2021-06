Darum hilft Christian Pflug am Sonntag in Trebitz bei den Wahlen

Trebitz - Der junge Mann ist gespannt, was ihn am Sonntag erwartet: „Ich wollte schon immer mal wissen, wie das läuft“, sagt Christian Pflug, der in Trebitz lebt und den Wahltag im Bad Schmiedeberger Rathaus verbringen wird. Der 31-Jährige hat sich als Wahlhelfer gemeldet. Das machen sonst oft eher ältere Menschen. Viele sind schon seit langem dabei und leisten einen Beitrag für das demokratische Gemeinwesen.

Bei Christian Pflug ist es das erste Mal. Wählen war er immer, das Prozedere hinter den Kulissen, das Auszählen, das Achten darauf, dass es zu keinen Unregelmäßigkeiten kommt, ist neu für ihn.

Eigentlich wollte er gerne in seinem Heimatort Trebitz im Wahllokal helfen. Da das schon besetzt war, ist es nun das Briefwahllokal im Rathaus der Kurstadt geworden. 15.30 Uhr soll Christian Pflug antreten am Sonntag, dann wird es mutmaßlich ein langer Abend. „Ich lasse mich überraschen.“

Dass sich der Trebitzer entschlossen hat, Wahlhelfer zu werden, hat mehrere Gründe. Politisches Interesse, klar: „Ich verfolge Nachrichten und befasse mich kurz vor einer Wahl auch mit Parteiprogrammen.“ Kommunalpolitik, betont er, sei ihm wichtig. Zudem ist da sein ehrenamtliches Engagement. Der 31-Jährige hat lange in seinem Heimatort Fußball gespielt, von den Kindern bis zu den Männern. Inzwischen ist er Vorstandschef der SG 1919 Trebitz.

Und schließlich, Pflug verhehlt es nicht, sei da das attraktive Angebot der Corona-Schutzimpfung gewesen. Dazu ist es freilich gar nicht gekommen, weil der Trebitzer kurz vor dem Termin erfahren hat, infiziert zu sein. „Mir ging es nicht gut, deshalb war ein Test gemacht worden.“

Er hat das Virus von seinem Job in Leipzig mitgebracht - gottlob ist die Krankheit bei ihm und anderen milde verlaufen. Christian Pflug gilt inzwischen als genesen - die Impfung kann jedoch erst Monate später erfolgen.

Der 31-Jährige ist ein klassischer Rückkehrer und sehr froh, wieder in seiner Heimat gelandet zu sein, in der er sich gut aufgehoben fühlt: „Mich hält hier vieles: Familie, Freunde, der Fußball.“ Auch das Radfahren, gemeinsam mit anderen werden stattliche Strecken zurückgelegt. Im vergangenen Jahr ging es bis nach Prag, dieses Jahr soll der Saale-Radweg an die Reihe kommen.

Christian Pflug zog in den 1990er Jahren mit seiner Familie von Wittenberg nach Trebitz, besuchte dort die Schule und später das Gymnasium in Pretzsch - zumindest noch zwei Jahre, bis es geschlossen wurde. Das Abitur brach der junge Mann ab, um eine Lehre für visuelles Marketing zu beginnen. Es geht dabei um Werbung. Drei Jahre arbeitete er in dem Bereich, unter anderem in Leipzig: „Dann war mir klar, auf Dauer werde ich damit nicht glücklich.“

Also beschloss Christian Pflug kurzerhand, das Abitur nachzuholen - am Berufsschulzentrum in Wittenberg. Im Anschluss studierte er in Salzgitter - Sportmanagement, eine Art Betriebswirtschaftslehre mit Sportbezug. Es folgten Praktikum und Job, wiederum in Leipzig. Die ständige Wochenendarbeit ließ ihn nach einer Alternative Ausschau halten. Die hat er nun in der Finanzbranche gefunden - in einer Steuerkanzlei in Leipzig. Pendelt der 31-Jährige zurzeit noch, möchte er längerfristig komplett zurück in die Heimat - samt Job in akzeptabler Entfernung. Eine Fortbildung zum Bilanzbuchhalter absolviert der Trebitzer derzeit nebenher: „Ich habe ein volles Programm.“

Aber Sonntag ist noch ein bisschen Zeit - um Wahlhelfer zu sein bei der Abstimmung über einen neuen Landrat und einen neuen Landtag in Sachsen-Anhalt. (mz)