Zu den Empfehlungen gehört diesmal eine Führung in Schloss Oranienbaum. Was Unternehmungslustigen noch geboten wird.

Da ist was los am Wochenende

Wittenberg/MZ. - Auch an diesem zweiten Aprilwochenende lässt sich in der Region wieder einiges erleben. Die MZ hat eine Auswahl zusammengestellt.

Oranienbaum: In der Reihe „Große Kunst in kleinen Happen“ lädt die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Sonntag zu einer Führung für Kinder und Familien mit dem Kastellan Sebastian Görtz in das Schloss Oranienbaum ein. Der Fokus bei diesem Rundgang durch das Schloss liegt auf den zahlreichen Tierdarstellungen, welche die Räume und Säle zieren: auf Bildern, in Vitrinen, Reliefs. Auch lebendige Tiere haben dort vor Jahrhunderten ihre Spuren hinterlassen, heißt es weiter und ebenso, dass sich neben Löwen, Vögeln oder Muscheln solche fantastischen Geschöpfe wie Drache, Pegasus oder Qilin entdecken lassen. Man darf also gespannt sein auf eine Führung für Familien, „bei der es zu Begegnungen mit erstaunlichen, rätselhaften, schaurigen und ulkigen Tierwesen kommt“. Die Schlossführung am 14. April für Kinder und Familien beginnt 11 Uhr, Treffpunkt ist der Gartenreichladen. Die Teilnahme beträgt fünf Euro pro Person. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten an [email protected] oder unter Tel. 034904/2025.

Rotta: In der Gassmühle Rotta sind am Samstag, 13. April, um 19 Uhr Wollenberg & Müller zu erleben. Geboten werden Blues, Balladen und Chansons. In einer Ankündigung heißt es: „Schwelgte Jens-Paul Wollenberg bis dato im Reigen meist slawischer Harmonie des lang bestehenden Ensembles Pojechaly, überrascht er seine Hörerschaft diesmal mit von Blues durchtränkter Melancholie.“ Das neue Programm „Versunken“ entstand innerhalb eines Jahres in enger Zusammenarbeit mit dem Pianisten Josef Müller, dessen Leidenschaft unüberhörbar der Boogie-Tradition zuzuordnen wäre; „schwebte da nicht auch ein Hauch schwermütig melodramatischer Morphogenie mit“. Der Eintritt ist freiwillig – Empfehlung: 15 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Wittenberg: Kunst gefällig? Dann empfiehlt sich ein Besuch der Cranach-Stiftung Wittenberg, die unter dem Titel „Butzmann, Cranach, Gölzenleuchter...“ Werke aus ihrem Bestand an Gemälden, Grafiken und Objekten zeigt. Eine Rarität ist das Olmützer Messbuch, gedruckt 1505 in der Wiener Druckerei von Johannes Winterburger und ausgestattet mit zahlreichen Holzschnitten Lucas Cranachs d. Ä. Die Stiftung besitzt auch zeitgenössische Kunst von ehemaligen Stipendiatinnen, Kinderkunst aus Kursen der eigenen Jugendkunstschule, Exponate von Künstlern aus den Ausstellungen oder Mappen von Künstlern, die mit Wittenberg verbunden waren. Zu sehen ist die Schau am Markt 4 und auch am Wochenende geöffnet: Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Dessau: Das in Jeber-Bergfrieden begründete Festival „Neue Musik im Fläming“ eröffnet die Saison 2024 mit „Blow The Mausoleum“ (Teil IV und Teil V) am Samstag, 13. April, im Mausoleum am Tierpark Dessau. Zu erleben ist Nathan Plathe. Wie berichtet entwickelt er für das Mausoleum ein Programm aus seinem umfangreichen Repertoire zeitgenössischer Kompositionen für Solotrompete. Einlass ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr. Reservierungen an [email protected]. Programm- und Ticketinfos: flaemingmusik.wordpress.com/die-nmif-im-mausoleum-2024/.