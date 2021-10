Cranachs Tausendsassa

Der höchste deutsche Preis für Denkmalschutz, der Karl-Friedrich-Schinkel-Ring, geht in die Lutherstadt an Eva Löber.

Wittenberg/MZ - Auch 24 Stunden danach ist Eva Löber die Freude anzusehen, als sie mit dem Rad ein wenig außer Atem am Samstagmorgen „ihre“ Cranachhöfe erreicht und von André Chmilewski herzlich begrüßt wird. Es ist ein besonderer Tag. Tags zuvor, am Freitag wurde die Wittenbergerin im Berliner Congress Center (BCC) mit dem höchsten deutschen Preis für Denkmalschutz, dem Karl-Friedrich-Schinkel- Ring 2021 geehrt. Es ist für Eva Löber (71) der symbolische „Ritterschlag“ - der Aufstieg in die „1. Liga der Denkmalschützer“ Deutschlands.

„Wo Häuser verkommen, da verkommen auch Menschen“ – dieses großflächige Foto im Eingangsbereich der Cranachhöfe berührte 1989 viele Menschen und animierte zum Nachdenken, aber auch zu Spenden. Das reformatorische Erbe dem Verfall oder der Abrissbirne frei geben? Nein! Niemals!

Hartnäckig im Sensibilisieren

Hier an diesem Wendepunkt der jüngsten deutschen Geschichte vor 32 Jahren begann der Kampf um den Erhalt der historischen Höfe. An der Spitze damals eine junge Frau, studierte Textildesignerin, die es verstand unter dem Motto „Rettet die Cranachhöfe“ öffentlichkeitswirksam auf dieses Wittenberger Kleinod aufmerksam zu machen. Sie sensibilisierte aber auch den Denkmalschutz, das Land und die Stadt für dieses anfangs aussichtslos erscheinende Projekt. Dazu bedurfte es solcher Eigenschaften wie bedingungsloses Engagement, Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit - Eigenschaften mit denen Eva Löber ausgestattet war und ist. Ihre mutige „Rettungsaktion“ führte schließlich zum Erfolg.

Sonnabend, 11 Uhr. Ein kleiner Kreis - der „harte Kern“ ihrer Freunde - hat sich eingefunden, dort, wo alles begann – auf den Cranachhöfen. Maritta Runde, Gesine Acker, Marina Georgi, der Geschäftsführer der Cranachstiftung Stefan Kretschmar, die Fördervereinsvorsitzende Corinna Krappe und der Leiter der Cranachherberge Andre Chmilewski sowie Lothar Löber - sie alle sind stolz auf ihre Eva, steckt doch auch ein Stück ihrer eigenen Leistung in der Ehrung. Vermisst wurden an diesem Sonnabend die Gründungsmitglieder Johannes Winkelmann und Friedrich Schorlemmer. Man ist sich in dem Kreis allerdings einig: Dies wird gewiss in gebührender Form nachgeholt.

Der Karl-Friedrich-Schinkel-Ring Foto: Rainer Schultz

Mit 185 Mitgliedern ist der Verein eine feste Größe im Kulturleben der Stadt. Jugendkunstschule, Cranachmuseen, die historische Druckkunst und die Künstlergemeinschaft im Markt 4 – sie verkörpern in gewissem Sinne die Erben Cranachs.

Gerührt und stolz

Kretschmar erinnert sich gern an die Zusammenarbeit mit der Preisträgerin: „Sie ist ein Tausendsassa und lebt für Cranach.“ Ein Lob, das beim kleinen Sektempfang auch Oberbürgermeister Torsten Zugehör gern aufgreift. „Wir müssen diese Liebe zu unserer Wittenberger Geschichte an junge Generationen weitergeben“, lautet sein Appell. Die Höfe Schloßstraße 1 und Markt 4 sind das Herzstück des Vereins und der Stiftung, heißt es nahezu unisono von allen Anwesenden. Lothar Löber, der seine Frau mit weiteren Mitgliedern zur Ehrung nach Berlin begleitete, berichtet von dem Tag. „Mit großer Empathie durfte meine Frau in ihrer Dankesrede noch mal die zurückliegenden Jahre Revue passieren lassen. In dem Moment war ich sehr stolz auf sie“, sprach der Ehemann gerührt von diesem Ereignis in der Hauptstadt.

Wenn der eigene Lebenslauf so eng mit Cranach verbunden ist, gibt es auch nach der Übergabe des „Staffelstabs“ als Geschäftsführerin keinen Stillstand. Der westliche Fachwerkflügel bedarf einer dringenden Sanierung. „Ich werde mich auch weiterhin für die Stiftung und den Verein einsetzen“, verspricht Eva Löber.