Cranach-Stiftung Wittenberg stellt Werke von Szyszka aus

Hans Peter Szyszka erschafft eindrucksvolle Stillleben in altermeisterlicher Maltechnik. Die Cranach-Stiftung Wittenberg stellt einige aus.

Wittenberg/MZ - Eben noch hat die Cranach-Stiftung Wittenberg Werke von Dawid Wojtalewicz gezeigt. Jetzt sind im Haus der Stiftung am Markt 3 Bilder von Hans Peter Szyszka eingezogen. Abstraktes wird abgelöst durch altmeisterliche Malerei in einer Kabinettausstellung, die den Titel „Natura morta“ (italienisch: Stillleben) trägt und am heutigen Freitagabend eröffnet wird.