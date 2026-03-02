Streit um Einbau einer Tür endet vor Gericht. Das verurteilt den Mann wegen Unterschlagung.

Coswig/MZ. - Für einen Mann aus Coswig bleibt es bei einer Geldstrafe in Höhe von 5.400 Euro (90 Tagessätze je 60 Euro). Damit bestätigte die 9. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am vergangenen Donnerstag die Entscheidung der ersten Instanz. Allerdings kam es nun unter dem Vorsitz von Annette Barth, Vizepräsidentin des Landgerichtes, zu zwei geringfügigen Änderungen. Aus dem Vorwurf der Unterschlagung wurde eine veruntreuende Unterschlagung. Zum anderen hat das Gericht dem 54 Jahre alten Angeklagten eingeräumt, die Strafe in monatlichen Raten zu begleichen.