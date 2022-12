Coswiger Grotte wird zur Spielhöhle

Coswig/MZ - Es ist nicht irgend eine Geschichte, die Uwe Richter zum Vorlesen auswählt. Der 60-Jährige prüft genau, ob der zu lesende Text auch in das Konzept des kleinen Coswiger Museums passt. „Ein Ansatz ist grundsätzlich schon, die Natur und unseren Naturpark auch in den Geschichten in den Vordergrund zu stellen“, sagt er. Am Montagnachmittag fand während der diesjährigen Adventszeit bereits die vierte Lesung statt. Auch zwischen Weihnachten und Neujahr bietet sich an zwei Nachmittagen die Möglichkeit, das neue Museum des Naturparks Fläming kennenzulernen.