COSWIG/MZ. - Während etliche Menschen den Feiertag am Dienstag nutzten, um sich in den Wäldern des Flämings zu erholen und beispielsweise nach Pilzen zu suchen, trafen sich über 30 Coswigerinnen und Coswiger mitten im Naturpark aus einem ganz anderen Grund. Der sich in Gründung befindliche Verein „Gegenwind Fläming“ hatte zu einer Protestaktion aufgerufen. Direkt an der L121 – zwischen den Coswiger Ortsteilen Düben und Hundeluft – wurden etliche Bäume sozusagen dekoriert. „Eine symbolische Aktion“, erklärte Gudrun Fräßdorf, Ortschaftsrätin in Thießen und aktives Mitglied des Vereins.