Coswiger Elbfähre steht wieder still

Die Elbfähre in Coswig

Coswig/MZ - Die Saison der Coswiger Elbfähre schleppt sich weiterhin nur stockend voran. Am Dienstag um 11 Uhr musste der Betrieb erneut auf unbestimmte Zeit eingestellt werden. „Bis jetzt haben wir uns durchgekämpft“, informiert Matthias Mohs die MZ.

Der Geschäftsführer der Coswiger Stadtwerke erklärt, dass bei einem Wasserstand von 3,55 Meter nun aber wieder die berühmte „Reißleine“ gezogen werden musste. „Momentan steigt das Wasser an der Fährstelle ungefähr um einen Zentimeter in der Stunde“, berichtet Mohs, „Laut Prognose steigen die Pegel noch bis Freitag weiter an.“ Auf der Wörlitzer Seite stehe mittlerweile sogar schon der sogenannte Festmacher - eine Stahlöse, an der das Fährschiff beim Anlegen verzurrt wird – unter Wasser.

„Damit ist das Ostergeschäft hin“, ärgert sich der Geschäftsführer. „Bitte benutzen sie zum Überqueren der Elbe, während der Einstellung des Betriebes, die Elbbrücken Vockerode oder Wittenberg“, heißt es in einer Pressemitteilung.