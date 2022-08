Coswig wird weitere Spielplätze sanieren

Die Stadt Coswig wird 2023 weitere 150.000 Euro in den Nachwuchs investieren.

Die Neueröffnung des Spielplatzes in Hundeluft im Juli dieses Jahres entwickelte sich mit über 80 Gästen zu einem regelrechten Dorffest.

Coswig/MZ - Gute Nachrichten für Coswigs Nachwuchs haben die Stadtverwaltung dieser Tage erreicht. Die vor ein paar Jahren gestartete Sanierung, Erneuerung beziehungsweise Erweiterung aller Spielplätze der Kernstadt Coswigs und in den einzelnen Ortsteilen kann wie geplant fortgeführt werden. Und zwar mit großen Schritten, denn im kommenden Jahr können aller Voraussicht nach mehr Spielplätze aufgemotzt werden als je zuvor. So sollen die Ortschaften Bräsen, Buko, Jeber-Bergfrieden, Klieken, Senst Wörpen und auch Zieko in den Genuss einer Erneuerung beziehungsweise Erweiterung des Spielplatzes kommen. Genug Geld dafür ist vorhanden.