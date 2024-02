Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Coswig hat in der Fußball-Landesklasse im Fernduell mit Pouch-Rösa den ersten Platz verteidigt. Dabei hat das Team aus Anhalt-Bitterfeld die Hausaufgaben erfüllt. Pouch-Rösa siegt in Abtsdorf vor 19 Fans 3:1. Torsten Müller bringt die Gäste 1:0 in Front. Für den Ausgleich sorgt Lampros Gkouvas per Eigentor (21.). Für die Entscheidung ist der Torjäger Steve Wittek mit seinem Doppelpack (55., 60.) verantwortlich. „Es war ein schweres Spiel mit vielen Zweikämpfen. Es lief dann natürlich für uns optimal mit dem schnellen Doppelschlag nach der Halbzeit“, freut sich Wittek, „alles in allem ein verdienter Sieg.“