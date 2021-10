Coswig erhält drei Millionen für Wegebau - Was nun getan werden soll

Coswig/MZ - Rund drei Millionen Euro Förderung erhält Coswig für die Jahre 2022 bis 2024 für den ländlichen Wegebau. Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt (ALFF) habe den Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan für das Bodenordnungsverfahren Weiden genehmigt, lässt Bürgermeister Axel Clauß wissen. Damit seien die Voraussetzungen geschaffen, dass die Bauarbeiten im kommenden Jahr begonnen werden können.

Für den Ausbau stehen insgesamt rund drei Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung. Bei den zusätzlichen Eigenanteilen, die unter anderem auch von Landwirten und der Teilnehmergemeinschaft getragen werden, werde sich die Stadt Coswig mit rund einem Drittel beteiligen, so Clauß. Damit sei die Finanzierung des Projektes auch sichergestellt. Ertüchtigt werden sollen vor allem ländliche Wege zwischen den Ortschaften Weiden, Hundeluft, Bräsen, Jeber-Bergfrieden, Grochewitz und Ragösen, auf die sich das Bodenordnungsverfahren bezieht. „Gerade zwischen den Ortschaften sind die ländlichen Wege nicht nur für die Landwirtschaft wichtige Verbindungsstraßen“, hebt Bürgermeister Clauß die Bedeutung der Maßnahmen hervor und fügt hinzu: „Diese dauerhaft zu ertüchtigen ist auch eine wichtige Investition in die ländliche Struktur und darüber hinaus auch ein Beitrag zur Ökologie.“ Vor allem Fahrradfahrer würden so künftig mehr Möglichkeiten haben, sich trotz fehlender straßenbegleitender Radwege sicher zwischen den Ortschaften zu bewegen, blickt Clauß voraus.

Aus Sicht aller Beteiligten hat vor allem der Weg zwischen Ragösen und Jeber-Bergfrieden Priorität, da er eine wichtige Verkehrsachse darstellt. Nach dem jetzigen Stand könnte mit den Bauarbeiten im kommenden Jahr begonnen werden. Diese sollen spätestens 2024 abgeschlossen sein. „Ich freue mich sehr, dass wir hier nun ein ganzes Stück vorankommen und danke auch allen, die hier an einem Strang gezogen haben“, so Clauß in seiner Mitteilung weiter. Im ländlichen Wegebau werden wichtige, vor allem landwirtschaftlich genutzte Feld- und Flurverbindungswege ausgebaut und dauerhaft ertüchtigt.