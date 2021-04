Corona verhindert Mitmach-Aktion in Wittenberg

Eine Alternative für das geplante Event wird am 5. Juni angeboten.

Wittenberg - Die Corona-Krise wird die Mitmach-Aktion für friedliches Miteinander, Toleranz und Entspannung am 24. April verhindern. Als Ersatzveranstaltung für den Welt Tai Chi - Qi Gong Tag möchte deshalb die Abteilung Karate-Tai Chi vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz den ersten Wittenberger Tai Chi – Qi Gong Tag am 5. Juni ab 10 Uhr auf dem Sportplatz am Schwanenteich unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Torsten Zugehör anbieten.

„Mit Optimismus sehen wir diesem Termin entgegen und werden alle Veranstaltungen nur im Freien durchführen. Teller- und Schlaumacher-Übungen sind auf jeden Fall wieder dabei. Der Plan B sieht vor, entweder einen Livestream vor der Parkanlage am Schwanenteich oder eine nochmalige Terminverschiebung“, so Abteilungsleiterin Bärbel Färber.

Dabei wird auch Tai Chi Chuan erlebbar. „Dies bedeutet Selbstverteidigung auf sanfte und friedliche Art, Selbstverteidigung im klassischen gegen einen Partner oder Angreifer wie auch im erweiterten Sinn die Abwehr von Krankheiten. Dabei steht die sanfte Ganzkörperbewegung in Harmonie mit der Atmung im Mittelpunkt“, erläutert die Expertin und verweist auf Qi Gong. „Hier gilt es, die Körperwahrnehmung zu verbessern, in seiner Mitte zu ruhen und die Lebensenergie Qi zu kultivieren.

So entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte unzählige Übungen, um Körper, Geist und Gesundheit zu pflegen sowie das allgemeine Wohlbefinden und die Resilienz zu steigern“, so Färber. Nach ihren Angaben werden Tai Chi und Qi Gong von den Krankenkassen bezuschusst. (mz)