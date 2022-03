Corona-„Spaziergänger“ wollen Oberbürgermeisterkandidaten für Wittenberg stellen

In den Reden ging es um den Ukraine-Krieg - dabei wurde Kritik am Westen geäußert.

Spaziergänger wollen OB stellen

Wittenberg/MZ/ - Die Organisatoren der „Corona-Spaziergänge“ in Wittenberg wollen einen eigenen Oberbürgermeisterkandidaten für die Wahl im April aufstellen. Das kündigte ein Redner am Montagabend an. Etwa 620 Menschen kamen nach Schätzungen der Polizei in Wittenberg zusammen, um gegen eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren.

„Wir haben uns auch heute entschlossen, keine Fahnen zuzulassen“, sagte ein Redner zum Beginn und thematisierte damit die vor wenigen Wochen geschwenkten Russland-Fahnen, die den Protestlern Gegenwind eingebracht hatten. In den Wortbeiträgen ging es aber vermehrt um den Ukraine-Krieg. Die Redner übten vor allem Kritik am Westen.