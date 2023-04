Standort von Colep in Bad Schmiedeberg wird abgewickelt - So geht es weiter

Bad Schmiedeberg/MZ - Die Produktion von Aerosolen in Bad Schmiedeberg ist Geschichte. Das Werk am Ortseingang, in dem vor wenigen Wochen noch mit hochwertigem Haarspray gefüllte Dosen vom Band liefen und in Kartons gepackt wurden, liegt verlassen da. Nur noch wenige Menschen sind auf dem großen Gelände anzutreffen. Die Abfüllanlagen sind zum Teil bereits demontiert und verschickt. Was geschieht, das ist die Abwicklung eines traditionsreichen Standortes.