Cobbelsdorfer Freibad wird teilsaniert

Für die Teilsanierung des Freibades in Cobbelsdorf sind nun benötigte Fördermittel vom Land bewilligt worden.

Der Eingang zum Freibad in Cobbelsdorf.

Cobbelsdorf/MZ - Eine gute Nachricht kann die Coswiger Stadtverwaltung vermelden. In das Freibad im Ortsteil Cobbelsdorf wird nun doch investiert. Insgesamt stehen dafür 64.000 Euro bereit. „Die Stadt Coswig (Anhalt) hat rund 53.000 € an Fördermitteln für das Freibad Cobbelsdorf erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung. 11.000 Euro sollen laut Planung und Förderrichtlinien mit Eigenmitteln der Stadt gestemmt werden.