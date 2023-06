Der WWF zählt Industrie mit dem höchsten CO2-Ausstoß auf. Das Unternehmen SKW Piesteritz ist einer Studie zu Folge vorne mit dabei und gehört zu den „Dirty Thirty“. Was das Unternehmen dazu sagt.

SKW Piesteritz unter größten CO2-Emittenten in ganz Deutschland

Zu viel CO2 Ausstoß in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ - Die Stickstoffwerke Piesteritz gehören laut einer Studie des Öko-Instituts im Auftrag des World Wildlife Fonds (WWF) zu den 30 CO2-intensivsten Industrieanlagen Deutschlands. Je 0,9 Millionen Tonnen CO2 hätten die beiden Ammoniakanlagen in Wittenberg im Jahr 2022 ausgestoßen, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Papier.