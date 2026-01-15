Schülerinnen und Schüler besuchten am Mittwoch den „Clever Campus Wittenberg“. Ein Höhepunkt war der Vortrag von Shary Reeves, bekannt aus „Wissen macht Ah!“, zu Algorithmen und digitalen Medien.

Zum dritten Mal findet in Wittenberg der „Clever Campus“ statt.

Wittenberg/MZ. - Einen Schultag wie im Universitätsstil haben Schülerinnen und Schüler am Mittwoch in Wittenberg erlebt. Im Rahmen des „Clever Campus Wittenberg“ öffneten zahlreiche städtische Kultureinrichtungen ihre Türen, um den Jugendlichen in Workshops und Vorträgen Kultur und Geschichte der Region näherzubringen.