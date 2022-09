Cleanup Day lebt von Freiwilligen

Drei Treffpunkte sind in Coswig für die Helfer organisiert.

Das Plakat für die Aktion in Coswig.

Coswig/MZ - Diesen Samstag ist es wieder soweit. Der World Cleanup Day steht ins Haus. „Es geht um’s Müllsammeln“, bringt Heike Brack es auf den Punkt. Auch in Coswig rufen der Naturpark Fläming und die Stadt als Naturpark-Kommune zum Mitmachen auf. „Egal ob Gemeinde, Schule, Sportverein, Feuerwehr, Landfrauen, Jugendclub oder auch einzelne Personen“, heißt es in einer Pressemitteilung, „Jeder kann dabei sein!“ Insgesamt drei Treffpunkte für freiwillige Helfer haben die Organisatoren in Coswig bereits festgelegt.