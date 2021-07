Claudia Paula Passin, die Vollblut-Gärtnerin

Claudia Paula Passin will auf dem Land leben und zieht nach Gniest. Was sie dort macht und welche Rolle „mischKultur“ spielt.

Gniest - „Ich habe wirklich viel gegärtnert“, erinnert sich die Diplomingenieurin Claudia Paula Passin an ihr Studentenleben in den 90er Jahren. Bereits zu dieser Zeit hätte sie begonnen, sich für nachhaltiges Leben, Selbstversorgung sowie für Umwelt- und Naturschutz zu interessieren. Doch mit ihrem Studium hatten diese Themen nicht unbedingt zu tun: „Ich habe Maschinenbau studiert und dann auch mehrere Jahre in diesem Bereich gearbeitet.“

Relativ schnell stellte Passin jedoch fest, dass sie so nicht leben möchte. „Ich wollte lieber auf dem Land leben, mein Mann auch - also sind wir 2001 hergezogen“, erklärt die heute 51-Jährige ihren Weg von einer Studentenwohnung in Dresden zu einem Haus in Gniest mit einem circa 4.500 Quadratmeter großen Garten.

Dieser wird allerdings nicht nur privat, sondern auch für sämtliche Veranstaltungen des Bildungsvereins „mischKultur“ genutzt, dessen Gründung Claudia Paula Passin 2013 initiierte.

Start in der Ferienhausküche

„Ich bin einfach mit Leib und Seele Gärtnerin und habe deshalb von 2005 bis 2007 eine Umschulung gemacht“, beschreibt Passin ihren weiteren Lebensweg. 2013 wäre noch eine Kräuterausbildung bei der Wittenbergerin Sabine Priezel gefolgt: „Sie bietet auch Workshops an und die Art und Weise - das hat mir gut gefallen.“ So sei schließlich die Idee entstanden, einen eigenen Verein zu gründen. In diesem plant und organisiert Gärtnerin, Kräuterpädagogin und Gartentherapeutin Passin alle Veranstaltungen und arbeitet, wie mittlerweile noch sechs weitere, als Referentin für Workshops, Vorträge oder auch Online-Seminare.

„Damals habe ich alleine, mit Heilpflanzen- und Gartenworkshops, angefangen. Das war noch in Bergwitz - in der Ferienhausküche einer Freundin“, meint sie schmunzelnd. 2015 kaufte Passin ein Grundstück dazu, das an ihres angrenzte, um dort ein Seminarhaus aufzubauen. Neben einer Küche und einem Holzofen bietet dieses genügend Platz für zwölf Teilnehmer.

Doch trotz der Angebote rund um naturnahes Gärtnern, Selbstversorgung, Permakultur und Heilpflanzen, die bei schönem Wetter auch häufig im Freien stattfinden, sei es schwierig, interessierte Gäste anzulocken: „Im Moment ist es sowieso eine ganz schwierige Situation - für alle Bildungsanbieter.“ Denn viele Leute wären aufgrund der Corona-Pandemie noch sehr zurückhaltend und würden warten, ob die Veranstaltungen nicht doch wieder abgesagt werden, meint Passin.

„Wir sind gerade wieder in der Anlaufphase, in der wir uns zurück in das Gedächtnis der Leute rufen müssen. Viele haben uns nämlich schon wieder vergessen.“ Das läge auch an der fehlenden Werbung: Wenn keine Workshops stattfinden, gibt es keine Anzeigen - und Flyer in geschlossenen Geschäften auszulegen, sei auch eher vergebene Mühe.

Der Tagesworkshop „Nachhaltig und ganzheitlich gestalten mit Permakultur - Der Waldgarten“ soll dennoch am 24. Juli von 10 bis 17 Uhr stattfinden. „Den müssen wir einfach vollkriegen“, hofft Referentin Passin. Denn Hauptreferent Volker Croy, gelernter Zierpflanzengärtner und studierter Produktionsgartenbauer, würde extra aus Dresden anreisen, um den Teilnehmern das Konzept „Permakultur“ näherzubringen.

Vom Denken in Kreisläufen

Dabei spiele immer die Verknüpfung von Theorie und Praxis eine große Rolle. Zwischendurch sei auch Zeit für ein Mittagessen, das nicht nur - wie auch Getränke und ein Skript für Zuhause - im Preis enthalten ist, sondern so gut es geht mit Zutaten aus eigenem Anbau gekocht werden soll. „Wir denken hier immer in Kreisläufen“, erklärt Claudia Paula Passin.

Das heißt jedoch nicht nur nehmen, sondern auch geben. Sei es im Bezug auf die Pflanzen und den Garten oder das Miteinander im Verein: „Eine Mischkultur ist eine Anbaumethode, bei der sich die Pflanzen gegenseitig unterstützen. So wollen auch wir bei den Veranstaltungen voneinander lernen.“ (mz)