Clack-Theater Wittenberg sagt Aidsgala ab

Wittenberg/MZ - Das Clack-Theater Wittenberg sagt seine für diesen Monat geplante Aidsgala ab. Wie Stefan Schneegaß vom Management des Hauses mitteilt, ist ein Grund die Unsicherheit hinsichtlich der Coronaregeln, die nach dem 20. März gelten.

Spielbetrieb geht normal weiter

Weitaus schwerwiegender sei die politische Lage: In der Ukraine ist Krieg, „und du stehst auf der Bühne und musst Witze machen“, so der Künstler, der mit seinem Partner Mario Welker das Theater privat betreibt. Während der Spielbetrieb dort weitergeht, betont Schneegaß im Zusammenhang mit der Gala-Absage: „Wir empfinden es gerade wichtiger, unsere Energie in Projekte zu stecken, die der Ukraine helfen.“ Unter anderem haben sie innerhalb der letzten Tage nach den Vorstellungen gut 800 Euro Spenden gesammelt, zudem können im Theater Sachspenden wie etwa Sanitätskästen abgegeben werden.

Dass es im Clack auch eine persönliche Betroffenheit gibt, hat unter anderem mit der Gastronomin zu tun, die aus Polen stamme und deren Familie an der Grenze zur Ukraine lebe. Davon abgesehen kenne man einige Artisten aus der Ukraine, welche bei früheren Aidsgalas in Wittenberg aufgetreten sind und die jetzt ihre Heimat verteidigen. Dass sie mit ihnen in Kontakt stehen, soweit das möglich ist, sagt Schneegaß und auch, wie nahe ihnen im Clack-Theater das geht.

Spenden können ausgezahlt werden

Unterdessen können sich bis zum 1. April Besitzer eines Tickets die bereits gezahlten Spenden für die Gala auszahlen lassen. Möglich sei das an der Theaterkasse im Clack, Mittwoch bis Samstag von 14 bis 18 Uhr. „Falls die Spenden weiterhin als Spende dienen sollen, würden wir sie je nach Wunsch des Spenders an die Aidshilfe Halle oder die Ukraine weitergeben“, so Stefan Schneegaß.

Informationen zum Haus gibt es unterwww.clack-theater.deonline; dort findet sich auch ein Plädoyer der Künstler für den Frieden in Europa.