Mario Welker (r.) und Stefan Schneegaß in ihrem Clack-Theater in Wittenberg. Jetzt gab's wieder Grund zum Feiern.

Wittenberg/MZ - Am 10. Mai 2008 haben Mario Welker und Stefan Schneegaß ihr Clack-Theater am Markt 1 in Wittenberg eröffnet. Mit einer Show sollte das jetzt vor ausverkauftem Haus gefeiert werden. Die MZ hat sich im Vorfeld erkundigt, wie die 15 Jahre am Standort bisher waren.