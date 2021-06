Christian Tylsch (CDU) in Stichwahl gegen Frank Luczak (AfD)

Erneut wird der neue Landrat erst in einer Stichwahl ermittelt. Die meisten Stimmen holt Christian Tylsch (CDU). Im Rennen um Platz zwei geht es besonders eng zu.

Wittenberg - Weil die Stimmen der Landratswahl nach denen der Landtagswahl ausgezählt werden, war schon im Vorfeld abzusehen, dass die Ergebnisse erst spät vorliegen würden.

Am Abend zeichnete sich jedoch ab, dass CDU-Kandidat Christian Tylsch vorne liegen würde. Er war als einer der Favoriten ins Rennen gegangen. Nach seiner knappen Niederlage gegen Jürgen Dannenberg (Die Linke) bei der vergangenen Wahl ist er nun erneut angetreten.

Am späten Abend, als 121 von 181 Wahlkreisen ausgezählt waren, sagte Tylsch der MZ: „Es freut mich, dass ich aktuell so deutlich vorne liege.“ Schon am Nachmittag hatte erklärt: „Ich bin ähnlich zuversichtlich wie beim letzten Mal und bin wieder angetreten, um zu gewinnen.“ Er ging ohnehin davon aus, dass es wieder zur Stichwahl kommen würde. Bei neun Kandidaten sei es kaum zu erwarten, dass jemand mehr als 50 Prozent erreicht. Er sollte Recht behalten.

Tylsch sagte, dieser Wahlkampf sei ein komplett anderer gewesen als sonst. „Sonst gab es viel mehr menschliche Kontakte.“ Er habe diesmal, wie andere auch, mehr Kraft in den digitalen Wahlkampf gesetzt. Doch es gibt auch Routinen, die er beibehalten konnte: So habe Tylsch den Tag wieder zuhause mit einem ruhigen Frühstück begonnen.

AfD-Kandidat Frank Luczak aus Mügeln hatte vermutet, dass der Wahlausgang spannend wird. Er lag am Abend deutlich hinter Tylsch auf Platz zwei und knapp vor Sven Paul (SPD). Luczak sei von den vielen Stimmen für die CDU erstaunt, wie der Elektromeister am frühen Sonntagabend erklärte.

Im Wahlkampf habe er für seine Kandidatur als Landrat einen großen Zuspruch gespürt. Aufgrund seiner Arbeit sei er im Landkreis bekannt, stellt er fest. Er bezeichnet sich selbst als einer, der nicht gewinnen muss. „Ich bin jemand, der verlieren kann.“

Abgerechnet werde immer zum Schluss. Und so sehe er dem Ergebnis der Auszählung ohne große Aufregung entgegen. Denn „eigentlich ist das doch ein Tag wie jeder andere“. Sollte er es in die Stichwahl schaffen, werde er sich dieser Herausforderung stellen. „Ich sehe es locker.“

Landratskandidat Frank Luczak (AfD) (Foto: Frank Grommisch)

Den Wahltag hat Luczak vermutlich ganz anders verbracht als seine Mitbewerber. „Ich war auf der Autobahn.“ Er ist von einem Besuch aus Baden-Württemberg zurückgekehrt.

Sven Paul, der als SPD-Mitglied nicht nur für seine Partei, sondern zugleich für die Linke und die Grünen angetreten ist, Landrat zu werden, lag am Ende 288 Stimmen hinter Luczak. Paul verbrachte den Wahltag im Büro der SPD in der Collegienstraße in Wittenberg. Dort verfolgte er gemeinsam mit Landtagskandidatin Heide Richter-Airjoki und weiteren Wahlkämpfern aus dem engsten Kreis die Hochrechnungen und Wahlergebnisse im Internet.

Wie immer an solchen Wahltagen wehte dort der Duft von Wiener Würstchen und Brötchen. Ergebnisunabhängig stand fest, dass eine Wahlparty erst später und draußen stattfinden würde.

Am Wahlnachmittag blickte Paul zufrieden auf den Wahlkampf: „Ich glaube, ich konnte mich im persönlichen Wahlkampf und in den Sozialen Medien gut präsentieren und rüberbringen, wie ich neuen Schwung in den Landkreis bringen möchte.“ (mz)

Die vorläufigen Ergebnisse im Überblick: