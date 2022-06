Chorfestival in der Lutherstadt Wittenberg

Der Rias-Kammerchor Berlin kommt nach Wittenberg. Am 16. Juni gibt das Ensemble ein Konzert in der Stadtkirche.

Wittenberg/MZ - Mit „Fides Cantat - Der Glaube singt“ ist ein Chorfestival in Wittenberg überschrieben, zu dem Stadt- und Schlosskirchengemeinde sowie die Evangelische Wittenbergstiftung einladen. Das Festival fällt mitten ins Jubiläumsjahr für Heinrich Schütz (siehe „Wie kein Zweiter“). Von Donnerstag bis Samstag werden renommierte Ensembles in der Stadt erwartet. Wie es in einer Mitteilung von Schlosskirchenkantor Thomas Herzer heißt, ist der Eintritt zu den Konzerten frei, am Ausgang wird um Spenden gebeten.