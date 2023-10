In einer Gesprächsreihe des Fördervereins Jahmo war ebendort am Abend des 18. Oktober Chefredakteur Marc Rath (rechts) zu Gast.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Als Marc Rath seinen ersten Gebrauchtwagen gekauft hat, habe er diesen über eine Zeitungsanzeige gefunden. So sei es auch bei der ersten Wohnung gewesen und bei einigen Stellen, die er angetreten hat. Heute ist Rath, Jahrgang 1966 und geboren in Solingen, Chefredakteur von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme. Als solcher sitzt er am Mittwochabend in der Wittenberger Ortschaft Jahmo im Domizil des örtlichen Fördervereins. Er ist Gast in der Reihe „Politik zum Anfassen im ländlichen Raum“. Unter anderem um die Bedeutung von Anzeigen für das Verlags- und Zeitungswesen wird es später bei ihm noch einmal gehen.