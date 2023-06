Das so genannte K-Gebäude in Wittenberg stand lange leer. Nun wird es saniert und umgestaltet. Ende September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Büros statt Schlafsäle in Wittenbergs K-Gebäude

Wittenberg/MZ - Am so genannten K-Gebäude in Wittenberg nähern sich die Sanierungs- und Umbauarbeiten ihrem Ende. Projektsteuerer Saleg und Wittenbergs Stadtverwaltung sind optimistisch, dass bis Ende September die Fertigstellung erfolgen kann. Das wäre lediglich eine geringfügige Verzögerung und eher wenig angesichts der bekannten aktuellen Schwierigkeiten auf Baustellen im Land und angesichts der Tatsache, dass der Denkmalschutz ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. Ursprünglich war geplant, das umfassend erneuerte Gebäude im Mai zu übergeben. Auch im Blick auf die Kosten wird davon ausgegangen, dass die vorgesehenen 4,32 Millionen Euro aus dem Förderprogramm Stadtumbau, einschließlich Eigenmittel, ausreichen werden.