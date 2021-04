Bürgermeister warten auf die Wähler im Landkreis Wittenberg

Wittenberg/MZ

- Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den Wahlen am 6. Juni. In den Städten des Landkreises laufen die Vorbereitungen dafür bereits auf Hochtouren. Vor der Pandemie war es eher schwierig, ehrenamtliche Helfer zu gewinnen. Doch in diesem Jahr stellte das kein Problem dar: Den freiwilligen Wahlhelfern wurde eine Corona-Schutzimpfung angeboten. Für einige scheint das ein besonderer Anreiz gewesen, sich bei den beiden Wahlen einzubringen. Die MZ fragte bei Bürgermeistern im Kreis Wittenberg nach, wie sie sich für die Wahlen rüsten.

Treue Wahlhelfer

Ganz gut auf die Wahlen vorbereitet fühlt sich Axel Clauß (parteilos). Der Bürgermeister von Coswig erklärt, er habe mittlerweile genügend Helfer, um die Wahlen in den etwa 25 Lokalen im Coswiger Gebiet stemmen zu können. „Viele Helfer kennen wir aus den vergangenen Wahljahren. Sie sind uns treu und unterstützen uns in diesem Jahr wieder“, sagt Clauß. Dazu zählen auch Mitglieder der Stadtverwaltung. Nicht abstreiten möchte der Rathauschef, dass sich ein Teil der Helfer nur erneut angemeldet habe, um eine Impfung zu erhalten. Allerdings gebe es auch einige, die sich gerade aus diesem Grund nicht engagieren wollten, berichtet Clauß: „Einige von ihnen hatten das Angebot, geimpft zu werden, als Gängelei empfunden.“

Für die Wahllokale in Coswig und die umliegenden Ortschaften wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet, um Helfer und Wähler vor einer Infektion zu schützen. „Es wird regelmäßig gelüftet, die Wahlurne wird desinfiziert und die Anzahl derer, die sich gleichzeitig in einem Raum aufhalten, ist begrenzt“, sagt Clauß. Er empfiehlt allerdings, sich dieses Jahr verstärkt per Briefwahl zu beteiligen, um das Risiko einer Infektion zu minimieren.

Dazu tendiert ebenfalls der Bad Schmiedeberger Bürgermeister Martin Röthel (SPD). Er sagt: „Ich würde mich freuen, wenn unsere Bürger in diesem Jahr auf Briefwahlen zurückgreifen, um die ehrenamtlichen Helfer in den Wahllokalen zu entlasten und zu schützen.“ In diesem Jahr konnte Röthel etwa 100 Wahlhelfer gewinnen - mehr als noch in den Wahljahren zuvor. Das hänge vor allem damit zusammen, dass sich mehr Unterstützer um die Briefwahl kümmern sollen. Im Rathaus der Kurstadt würden dann die Briefwahlzettel ausgezählt. Röthel: „Es ist damit zu rechnen, dass es in diesem Jahr viel mehr werden.“

Neue Wahllokale

In Oranienbaum-Wörlitz sieht man den bevorstehenden Wahlen inzwischen recht gelassen entgegen. Die Wahlhelfer seien nach Auskunft des Bürgermeisters Maik Strömer (CDU) vollzählig. Er habe in diesem Jahr, bedingt durch die Pandemie, darauf geachtet, Wahlhelfer, die gesundheitlich gefährdet sind, nicht unbedingt in den Wahllokalen einzusetzen. „Wer allerdings ausdrücklich wollte, den haben wir natürlich nicht abgewiesen“, stellt Strömer klar.

Eine grundlegende Änderung im Vergleich zu den vorigen Wahljahren gibt es bei den Wahllokalen. In Oranienbaum-Wörlitz und Umgebung wurden die Räumlichkeiten teilweise geändert. In der Kernstadt Oranienbaum sollen die Wahlen in der Turnhalle durchgeführt werden. „Dort haben wir mehr Platz und damit mehr Möglichkeiten, einander zu schützen - darin sehen wir eine große Verpflichtung“, berichtet Maik Strömer.

Nicht mehr auf der Suche nach Wahlhelfern ist die Stadt Gräfenhainichen. Wie der Bürgermeister Enrico Schilling (CDU) berichtet, können derzeit alle Wahllokale besetzt werden. Er freut sich sehr, dass viele Ehrenamtliche, die bereits in den vorherigen Wahljahren aktiv waren, ihn auch in diesem Jahr wieder unterstützen. „Einige Ersttäter sind natürlich auch dabei - das freut uns“, sagt Schilling. Um das Infektionsrisiko gering zu halten, ist in der Kernstadt Gräfenhainichen aufgrund der Pandemie ein Wahllokal hinzugekommen. „Dieses haben wir im Wasserturm eingerichtet“, sagt der Verwaltungschef. Dadurch würde die Zahl der Wähler pro Bezirk nur etwa 1.000 betragen, nicht wie zuvor 1.600.

Schutzmaßnahmen getroffen

Gut aufgestellt ist ebenfalls die Stadt Kemberg - es konnten viele Wahlhelfer, auch aus den Vorjahren, mobilisiert werden. Bürgermeister Torsten Seelig (CDU) ist darüber sehr erfreut. Auch das Impfangebot hätten viele in Anspruch genommen, so dass bereits ein Großteil am vorigen Wochenende die erste Spritze gegen das Coronavirus erhielt.

In die Wahllokale der Stadt musste laut Seelig ordentlich investiert werden, um einen ausreichenden Schutz gewährleisten zu können. „Es sind erhebliche Kosten im fünfstelligen Bereich aufgelaufen.“ Unter anderem für die Anschaffung von Trennwänden, Desinfektionsspendern und auch Schutzmasken.

Helfer werden geimpft

Im Landkreis Wittenberg sei nach Auskunft von Kreiswahlleiter Jörg Hartmann (CDU) der Bedarf an ehrenamtlichen Wahlhelfern gedeckt. Zuletzt habe sich die Stadt Wittenberg hilfesuchend an den Landkreis gewandt, doch auch sie konnte inzwischen genügend Helfer mobilisieren. Somit können alle 159 Wahllokale, wie auch in den Wahljahren zuvor, im Landkreis genutzt werden.

Des Weiteren erhielten die Wahlhelfer das Angebot einer Corona-Schutzimpfung. Wie der Kreiswahlleiter berichtet, habe ein Großteil der Helfer diese Möglichkeit in Anspruch genommen. Am vergangenen Wochenende war bereits der erste Impftermin, am bevorstehenden Wochenende soll es eine weitere Gelegenheit zum Impfen geben. Die Zweitimpfung erfolgt für die Ehrenamtlichen eine Woche vor der eigentlichen Wahl. Somit sind sie am Wahltag umfassend geschützt.