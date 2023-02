Oranienbaum-Wörlitz soll ein Integriertes Gemeindliches Entwicklungskonzept - kurz IGEK - bekommen. Jetzt hat die Stadt zu einem zweiten Bürgerforum in den „Eichenkranz“ eingeladen, viele folgen. Worum es geht und was kommt.

Leben in Oranienbaum-Wörlitz

Gut besucht war der Saal im Wörlitzer „Eichenkranz“ am 22. Februar beim zweiten Bürgerforum zum geplanten Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzept.

Wörlitz/MZ - Am Tisch zum Thema „Denkmalschutz und Umgang mit dem Welterbe“ herrscht Andrang. In einer Kommune wie Oranienbaum-Wörlitz, die zu großen Teilen mitten im Denkmalgebiet liegt, was zu gewissen Problemen führen kann, wenn es ums Bauen und Sanieren oder etwa die Nutzung von erneuerbaren Energien durch Photovoltaikanlagen geht, ist das kein Wunder. Oder um es mit Holger Schmidt vom Büro für Siedlungserneuerung Dessau zu sagen: „Viele haben persönliche Erfahrungen.“ Dass es nicht immer nur die besten sind, darf hier vermutet werden.